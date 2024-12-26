Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur’da ehliyetsiz genç kaza yaptı: 1 yaralı Burdur’da ehliyetsiz genç kaza yaptı: 1 yaralı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Aralık’ta Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda 10 gram bonzai (300 kullanımlık), 5 adet sentetik ecza ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha