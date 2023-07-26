Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın tedbirleri çerçevesinde ormanlık alanlarda farklı birlikleri ile devriye görevi sürdürüyor.

Burdur’da yaz aylarının gelmesiyle alınan yangın tedbirleri çerçevesinde, Yeşilova, Tefenni ve Bucak ilçelerinde İl Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı Komando Timleri sorumluluk bölgelerinde, Nevşehir At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığından görevlendirilen Atlı Jandarma Timleri ise Salda Gölü çevresinde bulunan Tabiat Parkı ve Doğanbaba Köyü bölgelerinde ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Herhangi bir tehlike anında hemen müdahalede bulunan ekipler ormanlık alanlara girişin yasak olduğu bu dönemde ormanların güvenliğini sağlıyor.