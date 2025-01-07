Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine yönelik saha çalışmaları tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Antropoloji Bölümü akademisyenleri, çukurdan çıkarılan iskeletleri laboratuvara götürerek detaylı incelemelere başladı. Bölgenin eski bir mezarlık olabileceği iddiaları ise araştırılıyor.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılırken kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında bölgenin eski bir mezarlık olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler durumu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü akademisyenlerine bildirdi. Bölgeye gelen akademisyenler bölgede inceleme yapmak için sahayı devraldı. Dün gerçekleştirilen saha çalışmalarında yaklaşık 6-7 bireye ait kemikleri çıkaran akademisyenler bunları incelemek üzere MAKÜ Antropoloji Laboratuvarına götürdü.

Saha çalışmaları tamamlandı

Dün yapılan saha çalışmalarında ortaya çıkan kemikleri alan akademisyenler artık çalışmalarına laboratuvarlarda devam edecek. Şimdilik yalnızca açılan çukurdaki iskeletleri toplayan akademisyenler bir hafta sonra yapılacak laboratuvar çalışmalarının ardından çıkacak raporları gerekli birimlere iletecek. Bundan sonraki süreç de o zaman belli olacak. Açılan çukur ise müze yetkililerinin onayıyla yarın kapatılacak ve akademisyenler kapatıldıktan sonra alanı tekrar gözden geçirerek toprak yığınlarının arasında kalan başka bir iskelete ait kemiklerin olup olmadığını inceleyecek.