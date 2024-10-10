Burdur’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Yazıköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İshak İ. (52) idaresindeki 15 EJ 033 plakalı Nissan marka SUV otomobil ile Mustafa D. (39) idaresindeki 15 ABK 637 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ve SUV otomobilde yolcu olarak bulunan Lütfiye İ. (48), Fatıma İ. (36) ile diğer otomobilde yolcular Hatice D. (33) ve Kutay D. (2) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İshak İ.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.