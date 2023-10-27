Burdur’un Karamanlı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karamanlı ilçesi Burdur-Denizli-Fethiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı’dan Tefenni istikametine seyir eden F.G. idaresindeki 32 ADK 756 resmi plakalı Gölhisar Orman İşletme Şefliğine ait hafif ticari araç ile Karamanlı’dan Burdur’a doğru seyir eden M.A. idaresindeki 15 AAG 359 plakalı tır çarpıştı. Kazada Orman İşletme personeli F.G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında F.G., ambulansla Karamanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.