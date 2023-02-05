Burdur’da sabah saatlerinde göçmenlerin kaldığı binanın zemin katında çıkan yangında 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Burdur’da sabah saatlerinde göçmenlerin kaldığı binanın zemin katında çıkan yangında 7 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Şehit Mükerrem Varol Sokak’ta meydana geldi. Afganistan uyruklu 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binanın zemin katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangından kaçıp üst kata sığınan Afganistan uyruklu M.H., S.H.H., A.N., M.H., S.H.H., S.R.H. ve F.N. itfaiye tarafından kurtarıldı. Korku ve panik yaşayan 5 i çocuk 7 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol için Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.