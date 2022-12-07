Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 70 kişiye işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 70 kişiye işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 3 adet kesici alet (bıçak-pala), 3 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 hırsızlık olayı aydınlatılarak, 8 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplam 53 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen 44 şahıs tutuklandı, 9 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan “uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapma/sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay ve 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, “yağma” suçundan 8 yıl 6 ay 9 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “hırsızlık” suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “taksirle ölüme/yaralanmaya neden olma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve “6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Farklı suçlardan işlem yapılan 70 kişiden 51’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.