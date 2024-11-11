Burdur’da ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ projesi çerçevesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Projenin başladığı tarihten itibaren ülke genelinde 37,7 milyon Burdur’da ise 81 bin adet fidan toprakla buluşturulurken bugün ise Burdur genelinde 8 bin 850 ağaç fidan dikildi.

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” teması ile fidan dikimi yapıldı. 7 Kasım 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için Türkiye’yi daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma günü olarak kutlanıyor. 2019 yılından itibaren 5 yıllık süreçte 11 Kasım etkinliklerinde ülkemizde toplamda 37,7 Milyon fidan toprakla buluşturuldu. Burdur’da ise o tarihten günümüze kadar 81 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Bugün yapılan etkinlikte ise Burdur genelinde toplam 8 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu. Burdur Valiliği koordinasyonunda ve Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Tekke köyünde yapılan etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, protokol üyeleri, kurum personeli, öğrenciler, polis ve jandarma personeli, öğrenciler ve köylüler katıldı. Burdur Antalya karayolu kenarında belirlenen 0,3 hektarlık ormanlık alanda bin 500’ü fıstık çamı, 250 adeti servi fidanı olmak üzere bin 750 adet fidan, diğer ilçelerde ise 7 bin 100 fidan olmak üzere toplamda 8 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş konuşmasında; “2019 Yılından günümüze kadar 5 yıllık süreçte 11 Kasım etkinliklerinde ülkemizde 37,7 milyon fidan toprakla buluşturulmuş ve uluslararası bir etkinliğe dönmüştür. Burdur’da ise 11 Kasım etkinliklerinde 81 bin adet fidan dikilmiştir. Ayrıca ilimizde gençleştirme ve bakım çalışmaları, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması, ormanların rehabilitasyonu, toprak muhafaza çalışmaları, erozyon kontrol çalışmaları, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde yaklaşık yılda uygun türlerde 2 milyon tür fidan toprakla buluşmaktadır. Bugün burada da 0,3 hektarlık alanda bin 500 adet fıstık çamı ile 250 adet servi fidanı dikilecektir. Ayrıca diğer ilçelerimizde uygun türlerde 7 bin 100 adet fidan toprakla buluşacaktır. Burdur da bugün 8 bin 850 adet fidan dikilecek” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Burdur’un Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı ilk halk şairi Hüseyin Yıldız tarafından kendi yazdığı “Ormanlarımız” adli şiir okundu.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise; “Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 37,7 milyon fidan ülkemizin topraklarıyla buluştu. Bizim ilimizde ise bu 81 bin gibi rakam. Bugün itibariyle ilimizin bütün ilçelerinde 8 bin 850 adet fidan toprakla buluşmuş olacak. Bu saat itibari ile Türkiye’nin her yerinde herkes bizler gibi bu güzel etkinlikte buluşuyor. Dolayısıyla bizler diyoruz ki ağaç geleceğe nefes insanlığa nefes aynı zamanda geleceğe de bir mirastır. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu topraklara duyduğumuz, göstereceğimiz vefanın en önemli göstergesidir.” İfadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Etkinliğe katılan Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy’de yaşayan Hüseyin Demiray; “Coğrafyamızın yeşillenmesini istiyorum. Çünkü kuraklık hat safhada. Oksijen oranı hızlı bir şekilde düşüyor. Düşmemesi için de yeşilliğimizin artması gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu bölgeleri ağaçlandırmamız lazım. Daha önceden buralar yeşil değildi, kuruydu, çalılık alanlar vardı daha çok. Ama çam ağaçları dikildikten sonra biraz daha güzelleşti” şeklinde konuştu.

Çeltikçi ilçesinde kamu görevlisi olarak çalışan Rabia Görgün ise; “ Çok güzel bir etkinlik oldu. Dünyada bir dikili ağacımız olsun diyerek biz de katılım sağladık. Ağaç olduğu zaman buharlaşma ve buharlaşmadan sonra yağmur yağdığı için bol ağaç dikmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

Yine Çeltikçi ilçesinde memur olarak çalışan Hamide Uluhan’da ; “Kurak alanların yeşillendirilmesi ülkemiz için çok önemli. Temiz hava ve orman anlamında ne kadar yeşil alan olursa bizim için o kadar iyi olur. Yeşilliği seviyoruz, ormanı seviyoruz” dedi.

Etkinlik ikramların ardından son buldu.