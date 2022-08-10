Burdur’da yağış ve fırtına etkili olurken bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Burdur’da yağış ve fırtına etkili olurken bir araç üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü.

Meteoroloji, Burdur merkez ve ilçelerde aşırı yağış ve fırtına beklendiğini açıklamış, sarı kod ile uyarılarda bulunmuştu. Üç gündür öğleden sonra yağan fırtınalı yağış bugün akşam saatlerinde etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle çay boyunda park halindeki 15 ABF 191 plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinden kaldırma çalışması başlattı. Diğer taraftan Burdur-Antalya yolu Kabacalı mevkiinde dağdan gelen sel suları karayolunu kapattı. Araç trafiğine kısa süreliğine kapatılan yol, karayolları ekiplerince temizlendi.