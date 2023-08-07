Burdur’da müstakil bir evde fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Karasenir Mahallesi Kınacı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akça’ya ait müstakil evde fırına koyulan yemek unutulunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ev sahiplerinin yemeği fırına koyduktan sonra dışarıya çıktıkları ve evde yangın esnasında kimsenin olmadığı öğrenildi.