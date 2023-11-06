Burdur’un, Çavdır ilçesinde Filistin’e destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

İsrail’in Filistin’e yaptığı katliam ve soykırıma karşı tepkiler çığ gibi artarak devam ederken Filistin’de bu zulümden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olma adına farklı etkinliklerle yardım kampanyaları tertip ediliyor.

Burdur’un Çavdır ilçesinde Filistinli vatandaşların yararına İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çavdır şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Hayır Çarşısı’na yoğun bir katılım oldu.

Çavdır halkının toplumun her kesiminden yediden yetmişe katılım sağladığı Hayır Çarşısı’na vatandaşlar, ev hanımları, esnaf ve iş adamları büyük duyarlılık göstererek katkı sağlamak için adeta yarış halinde oldukları öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan Çavdır İlçe Müftüsü Musa Hancıoğlu, “Öncelikle Katil İsrail’in Filistin ’de yaptığı katliam ve soykırımı nefretle kınıyoruz. Bir an önce bu saldırıların son bulmasını istiyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin yaralarına merhem olma adına ellerimiz havada dillerimiz duada elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze olsun ihtiyaçlarına çare olmak için ilçemizde müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Çavdır Şubesi iş birliğiyle, belediyemizin ve halkımızın destekleriyle bir Hayır Çarşısı etkinliği tertip ettik. Çarşımıza katkı yapan resmi, sivil kurumlarımıza, belediyemize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah Teâlâ hepsinden razı olsun" açıklamasında bulundu.