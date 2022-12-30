Burdur’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk devam ediyor.

Burdur’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından Türkiye genelinde EYT’den yararlanmak isteyen vatandaşlar SGK Müdürlüklerine akın etti. Burdur’da da SGK İl Müdürlüğü’ne yoğun talep vardı. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, Bağkur prim borcu sorgulamak isteyen vatandaşlar yoğun kuyruk oluşturdu.

Burdur SGK İl Müdürü Bayram Balban, yaptığı açıklamada; “Şu anda borçlanma başvurularının işlemlerini yapıyoruz. EYT ile ilgili halkımızdan yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını beklemesini talep ediyoruz” dedi.

Şu anda borçlanma başvuruları alınıyor

Kent merkezinde ve ilçelerdeki SGK binalarında yoğunluk yaşandığını dile getiren SGK İl Müdürü Bayram Balban, “Geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızın yaş sınırını kaldırması üzerine ilimiz ve ilçelerimizde perşembe gününden itibaren müthiş bir yoğunluk başladı. Askerlik Borçlanması, Doğum Borçlanması bir de Bağkur Prim Borçları olup da dondurmuş olanlar ve bunları ihya etmek isteyenler, yeniden uyandırmak isteyenlerden yoğun bir başvuru almaktayız. Bu başvuruları bugün itibariyle alacağız. Daha sonra bunların işlemlerini yapıp, borçlarını ödemeleriyle ilgili telefonla arayıp, vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. İlçelerdeki ve ilimizdeki yoğunlukta, arkadaşlarımızın büyük çabaları sonucunda gelen tüm vatandaşların işlemlerini yapıyoruz. Bugün saat 17.00’ye kadar da çalışmalarımız devam edecek, borçlanma işlemleri bitmiş olacak” dedi.

EYT başvuruları Resmi Gazete’de çıktıktan sonra alınacak

Şu anda borçlanma başvurularının işlemlerinin yapıldığını, EYT Başvurularının ise Resmi Gazete’de yasanın yayınlanması ile başlayacağını dile getiren Müdür Balban, “Bu dönemde sadece borçlanma yapıyoruz. Emeklilik yasa çıktıktan sonra yapılacak. Yasa çıkmadan halkımızda bir başvuru telaşı var. Yasa çıkmadan başvuruları geçersizdir. Aşağı yukarı yüzlerce emeklilik başvurusu aldık. Yasa çıkmış değil, yasa meclisten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımız onaylayıp, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra kanunlaşacak. Bundan dolayı halkımızın Yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını beklemesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

EYT başvurusu için SGK İl Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar karardan memnun olduklarını belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiklerini bildirdiler.