Burdur’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur’da süren yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabından duyuran Vali Arslantaş, “Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı ilimiz genelinde devam ediyor, eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak" sözlerine yer verdi.