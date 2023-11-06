Burdur’da Eylül ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı.

Burdur il merkezinde geçtiğimiz Eylül aylarında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada; Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı’ndan Nene Hatun Caddesi’ne dönmek için kavşağa kontrolsüz giren traktöre yolda seyir halinde olan motosiklet çarpıyor. İkinci kazada ise Yeni Mahalle Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan petrol istasyonuna dönmek için kavşaktan yola atlayan otomobile karşı istikametten gelen otomobil çarpıyor. Yayınlanan son kazada ise Tugay Kavşağı’na hızlı giren otomobil, kontrolden çıkıp savrularak kaldırıma çarpıyor.