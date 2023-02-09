Burdur’da temizlik işleri yapan bir firma, depremzedeler için hazırlanan evleri gönüllü olarak temizliyor.

Burdur’da temizlik işleri yapan bir firma, depremzedeler için hazırlanan evleri gönüllü olarak temizliyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından evleri yıkılan depremzedelere ülkenin dört bir yanından yardımlar gönderilmeye başladı. Burdur’da da depremzedelerin konaklayacağı apartlar ve evler hazırlanmaya başladı.

Burdur’da temizlik işleri yapan bir firma, gönüllü çalışanlarıyla birlikte depremzedeler için hazırlanan evleri ücretsiz olarak temizlemeye başladı. Depremzedeler için "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek temizlik işlerinde yardım etmeye çalışan firması çalışanları, gelecek misafirler için hijyenik bir ortam hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları gönüllü hizmet ile ilgili olarak açıklama yapan temizlik firması sahibi Meltem Yıldız, "Depremzedelere elimizden gelen bütün imkanları sağlamak için buradayız. Apartını, evini açan bütün Burdur halkının apartlarını, evlerini depremzedeler için daha temiz bir zemin hazırlayabilmek adına personelim ve ben bu işe gönül vererek temizliyoruz. Onların daha temiz, daha ferah bir yerde kalabilmesi için mücadele ediyoruz. Bu yaraları hep birlikte, birlik beraberlik içinde sarabileceğimizi düşünüyoruz. İyiliğin büyüğü küçüğü olmaz. İyilik iyiliktir. Küçücük de olsa mutlaka bir katkımız olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin bu çorbada tuzu bulunup, elini vicdanına koyup bir şeyler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

Yıldız, depremzedeler için toplamda 8 evi temiz hale getirdiklerini sözlerine ekledi.