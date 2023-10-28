Burdur’da Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Türkiye Yüzyılı” kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Devasa Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kutlama programları tüm Türkiye’de olduğu gibi Burdur’da da başladı. Yüzlerce vatandaş, öğrenci ve protokol üyelerinin katılımıyla Gazi Caddesi üzerinde “Türkiye Yüzyılı” kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında cadde ay yıldızlı bayraklar ile donatıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydan’ında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Halk Oyunu gösterisi yapıldı. Gösteri sonrasında Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrasında Cumhuriyet Parkında protokol üyeleri tarafından “100 Yılda Burdur” adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Fotoğraf sergisini gezen Vali Türker Öksüz eski fotoğraflar hakkında bilgi aldı.