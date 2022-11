Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Çök Kapan Tutun” tatbikatı Burdur’da Cumhuriyet meydanında yapıldı.

Türkiye’de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de “Çök Kapan Tutun” tatbikatı yapıldı. Burdur‘da da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tatbikatta vatandaşlar, saat 18.57’de “Çök Kapan Tutun” hareketini uyguladı. Tatbikat alanına İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, AFAD, Burdur İtfaiyesi, Burdur Arama Kurtarma Derneği (BAKUD), Kızılay, BEŞİR, İnsani Yardım Derneği (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi(MEB AKUB), Acil Afet Haberleşme Birimi (TRAC) tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda afet anında kullanılan arama kurtarma ekipmanları sergilendi.

Tatbikata Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Millet Vekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı P. Kom. Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Ali Arslantaş ve beraberindekiler, bir kafede “Çök Kapan Tutun” hareketi yaparak tatbikatı gerçekleştirdikten sonra meydandaki stantları gezerek çalışmalar ve ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Tatbikat sonrası konuşma yapan Vali Arslantaş konuşmasında, “Bildiğiniz gibi Burdur deprem kuşağında bulunuyor.1971 yılında bir deprem yaşadık. Bu vesile ile 1971 yılında yaşanılan depremde, Düzce’de yaşanılan depremde ve diğer afetlerde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. İnsanoğlu keşfettiği bilimsel gelişmeler ışığında henüz depremi engelleyemiyor. Böyle bir kudretimiz yok. Ancak depremde meydana gelen can ve mal kayıplarını engelleyebilme ihtimalimiz her zaman var. Bu da ancak eğitimle ve hazır olmayla olabilir. Bugün de Düzce depreminin 23. Yılında saat 18.57’de İç işleri Bakanlığımızın koordinesinde 81 ilimizde çök kapan tutun tatbikatı yaptık. Az önce gezdiğimiz sergilerde de devletimizin arama kurtarma noktasında ulaşmış olduğu seviyeyi görmüş olduk. Artık derin suda arama yapabilen kameralı robotlarımız var. 40, 50, 60 tonu kaldıran aparatlarımız var. Artık bir afet meydana geldiğinde ‘Sesimi duyan yok mu?’ feryadının olmadığını görüyoruz. Eğitim faaliyetlerinde de 2022 yılı içerisinde 210 bin kişiyi eğitme hedefimiz var. Şu an 160 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Yılsonuna kadar 50 bin kişiyi de bu eğitimlerden geçirerek depreme ve ya herhangi bir hazır hale geleceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Tatbikata katılan Burdur halkı da “Çök Kapan Tutun” tatbikatı için Türkiye’nin böyle tatbikatlara ihtiyacı olduğunu ve bu tatbikatların devamlı olmasını istediklerini belirttiler.