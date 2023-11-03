Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda eser ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu icra edilen faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olaylarda; Roma, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen, 25 adet Sikke, 6 adet yüzük, 1 adet heykelcik, 9 adet obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.