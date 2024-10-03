Burdur’da 6-19 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarında çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirilirken 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 06-19 Eylül tarihleri arasında ruhsatsız silah kaçakçılığı/ticareti yapan şahıslara yönelik Bucak ilçesinde yapılan çalışmalarda M.D., H.D ve H.B isimli şahısların ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda; 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 4 adet 9x19 mm fişek, 8 adet tüfek kartuşu, 700 adet mükerrer kullanım amacıyla kesilmiş bandrol, 12 bin 200 adet tütünle doldurulmuş makaron, 150 adet nargile kömürü, 12 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.