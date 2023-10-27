Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 01.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde icra edilen 8 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 17 şüpheliden 1‘i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda, 30 gram eroin, 150 gram Skunk, 3 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 176 gram 704 kullanımlık bonzai, 2 adet lyrica, 1 adet suboxone, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet altın sikke, 5 adet sikke, 5 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 6 adet broş, 20 adet obje, 1 adet dedektör ve 1 adet kazma ele geçirildi.