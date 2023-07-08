Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında çalışan işçi yaşanan iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay 21.30 sularında Burdur’un Bucak ilçesi beldesinde bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çimento fabrikasında kırıcı bölümünde işçi olarak çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (47) taşın ilk döküldüğü çukur tıkanması nedeniyle tekrar açmak amacıyla çukura indi. Çukur içerisini temizlediği esnada tıkanan yerin bir anda açılmasıyla yukardan gelen malzemenin altında kaldı.

İş arkadaşlarının kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması yaptığı incelemeler sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.