Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan ev yangınında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.30 sularında Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyü Yukarı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yukarı Mezarlık’ta Çebiş yol kavşağında Burak Avcı’ya ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin birden yükseldiği yangın sonrasında bölgeye sevk edilen 3 itfaiye aracıyla söndürme çalışması yapılarak yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.