Burdur’un Bucak ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan ev yangınında büyük maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Cami Mahallesi Bozkurt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Arısoy’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bir odası kullanılmaz hale gelirken çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.