Burdur’da Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde çiftçilere 1 milyon 600 liralık buğday tohumu dağıtıldı.

Burdur’da Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde çiftçilere 1 milyon 600 liralık buğday tohumu dağıtıldı.

Uzay Çatı Halk Pazarı’nda düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde dağıtılacak buğday tohumunun 7 bin 650 dekar araziye ekileceğini belirtti. Tuğrul, "Şu an itibarıyla da 1 milyon 600 liralık buğday tohumu aldık. Buğday tohumunun bize geliş fiyatı 12,5 liranın üzerinde ama biz çiftçimizden ’yeter ki sen üret’ şiarı gereğince sadece 4 liralık bir katkı alıyoruz. Geriye kalan paranın tamamını 1 milyon 600 bin liralık kısmını da biz tamamlıyoruz. Bu buğday tohumumuzdan yaklaşık 7 bin 650 dekarlık bir ekim alanı tespitimiz var. Bu buğdayları 7 bin 650 dekara ekimini yapıp, yüksek verim almayı hedefliyoruz. Tohumlar Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilmiş kaliteli tohumlardır ve susuz alanda yetişen tohumlardır. İnşallah verimin yüksek olduğunu kendimiz de görmek istiyoruz. Arpa ile ilgili de şu an 400 bin liralık arpa tohumu dağıtımımız var. Aynı şekilde bin 875 dekar alanda da arpa tohumu desteklemesi yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize iyi bir üretim sezonu olması dileğimle” dedi.

Vali Ali Arslantaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekilmeyen hiçbir tarım arazisi kalmayacağı talimatı verdiğini hatırlattı. Dünyanın yaşadığı salgından sonra kıtlığa yakalanmamak için devletin elindeki araziler dahil ekilmeyen arazileri kiraladıklarını söyleyen Vali Arslantaş, "Uluslararası piyasaların istediği kalite ve kalibrede tohumların kullanılması gerektiğinden hareketle tohum dağıtmaya başladık. Ayçiçeğinden susama, zeytinden Melli incirine, buğdaydan arpaya kadar tarım desenimizin tamamında ciddi desteklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Toplamda 3 milyon liralık tohum desteği sağlanacak

Bu yıl Burdur için 2 milyon liralık arpa ve buğday tohum desteği ödeneği ayrıldığını dile getiren Arslantaş, "Biz bu da yeterli olmaz diyerek geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisimizden 1 milyon lira da İl Özel İdare imkanlarıyla çiftçilerimize tohum sağlayalım diye acil bir karar aldık. O tohumu da bir iki hafta içinde sizlere ulaştıracağız. Emeğin yemeğe, zahmetin rahmete dönüşeceği hasat mevsiminde çok daha fazla ürünü, alın terinin karşılığını, helalinden bol kazancı sağlayacağınızdan eminiz. Bakanlığımızın ürettiği bu tohumları önümüzdeki yıl alacağınız üründen tohumluk olarak ayırabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum" dedi.