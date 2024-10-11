Burdur’da sabah saatlerinde otomobiliyle boş dere yatağına düşen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur merkez Hızır İlyas Mahallesi Hamamcı Bendi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş E. idaresindeki 15 ABE 830 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş dere yatağına düştü. Kazada Durmuş E. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan Durmuş E., vatandaşların desteğiyle sedye üzerinde çaydan çıkarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.