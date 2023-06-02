Burdur’da 18 yaşındaki genç, kız arkadaşlarına baktığı iddiası ile tartıştığı inşaat işçisini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki bir binanın önünde 2 erkek ve 2 kız arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan N. (18), inşaatta çalışan Emre A.’nın (22) kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hasan N., yanındaki bıçakla Emre A.’yı sağ koltuk altı ve göğüs kısmından yaraladı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre A., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.