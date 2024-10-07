Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan basında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Büro Memur-Sen Burdur Şubesi hizmete açıldı Büro Memur-Sen Burdur Şubesi hizmete açıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Eylül günü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, H.P isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 6 adet kartuş, 79 adet şarj aleti, 51 adet yurt dışı menşeili termos, 40 adet powerbank/kulaklık/hoparlör, 21 adet matkap takımı, 22 adet çeşitli markalarda muhtelif elektronik eşya olmak üzere 213 parça emtia ele geçirildi.

Kaynak: iha