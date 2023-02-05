Burdur’da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler sokağa döküldü, kar yağışının tadını doyasıya yaşadı.

Burdur’da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler sokağa döküldü, kar yağışının tadını doyasıya yaşadı.

Burdur’da öğle saatlerinden itibaren yağan kar Burdurluları sevindirdi. Aylardır karın yağmasını bekleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan gençler kartopu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

İl genelinde kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Burdur genelinde 06 Şubat 2023 Pazartesi Günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi. Açıklamada, “Görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları (ebeveynlerinden biri) 1 gün idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler okulların tatil olmasına çok sevindi

Burdur’da sokaklara dökülen öğrenciler okulların tatil olmasına çok sevindi. İlkokul, lise ve üniversite öğrencileri yaptıkları kartopu savaşının ardından yaptıkları açıklamada karın yağmasına çok sevindiklerini kar yağışı ile birlikte de okulların tatil edilmesine daha da sevindiklerini belirtti.

Yoğun kar yağışının ardından Burdur’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.