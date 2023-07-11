Burdur’un Bucak ilçesinde aynı günde çıkan ikinci yangında 8 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

Yangın, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan ve hububat ekili olan tarlada henüz çıkıp nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.