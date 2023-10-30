Burdur’da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 zanlı tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla aranan şahıslara yönelik 20- 27 Ekim tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda 1 adet kesici delici alet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. "Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit" suçlarından aranması olan toplamda 24 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17’si tutuklandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.