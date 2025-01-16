Burdur’da düzenlenen güvenlik toplantısında, Aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. Düzensiz göç, uyuşturucu operasyonları ve sosyal medya denetimleriyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Burdur Valiliğinde Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı’nda, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Çiğiltepe ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı’nın katılımıyla Aralık ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Burdur’da Aralık ayında gerçekleşen olayların açıklandığı, Valilik’te düzenlenen güvenlik toplantısında Vali Tülay Baydar Bilgihan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensupları ve her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak, engelli bireylerimizi hayatın her alanına dahil etmek, onları desteklemek, sunulan hizmetleri engelli vatandaşlarımız için de ulaşılabilir hale getirmek kısacası hayata dahil etmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayan Vali Baydar Bilgihan 27 Aralık 1936 yılında vefat eden İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 88’inci yılında saygı ve rahmet ile anıyorum" dedi.

Terör örgütlerine yönelik 5 operasyon

Terörler mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan, Aralık ayından PKK/KCK terör örgütü yapılanmasına yönelik 2 operasyon, FETÖ terör örgütüne yönelik 1 operasyon ve DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 operasyon olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 5 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Burdur’da 10 bin 349 yabancı uyruklu şahıs yaşıyor

Düzensiz göç hakkında da bilgi veren Vali Tülay Baydar Bilgihan, “İlimizde 7 bin 806 geçici koruma altında Suriye vatandaşı, bin 491 ikamet izni bulunan yabancı şahıs ve bin 52 uluslararası koruma altında yabancı şahıs olmak üzere toplam 10 bin 349 yasal kalış hakkı bulunan yabancı şahıs bulunmaktadır. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleşen 30 olayda bin 240 yabancı şahsa yönelik kimlik denetimi gerçekleştirilmiş, düzensiz göçmen statüsünde olduğu tespit edilen 432 yabancı şahıs hakkında gerekli işlem tesis edilmiştir. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araca el konulmuştur” ifadesinde bulundu.

Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Burdur’da Aralık ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 37 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Bilgihan, “Uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 29 olmak üzere toplam 37 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile salıverildi. Yapılan operasyonlarda; 35,4 gram eroin, 26,4 gram metamfetamin, 13,85 gram bonzai (sentetik kannabinoid) 0,85 gram esrar, 9 adet sentetik ecza ele geçirildi” dedi.

Aralık ayında 261 asayiş olayı gerçekleşti

2024 yılı Aralık ayında kişilere karşı 212 olayın meydana geldiğini dile getiren Vali Baydar Bilgihan, olaylarda 2023 yılı Aralık ayına oranla yüzde 9 azalma meydana geldiğini ve bu olayların tamamının aydınlatıldığını belirtti. Malvarlığına Karşı ise 49 olayın meydana geldiğini açıklayan Vali Tülay Baydar Bilgihan, meydana gelen oto hırsızlığı ve gasp olaylarında 2023 yılı Aralık ayına oranla oto hırsızlığı suçunda yüzde 100 azalma, gasp suçunda ise yüzde 75 azalma sağlandığını ifade ederek, “Aralık ayında içerisinde ifadeye yönelik 50 şahıs yakalanarak işlem yapıldı, hapis cezasına yönelik aranan 78 şahıs tutuklandı. Toplamda 128 şahıs hakkında işlem yapıldı" dedi. Ayrıca, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsın ise sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 40 av tüfeği olmak üzere toplam 49 silah ele geçirilirken, ele geçirilen silahlar ile alakalı olarak 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

68 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

"Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde asayiş suçları kapsamında 9 ve siber suçlar kapsamında 57 olmak üzere toplam 66 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatıldı" diyen Vali Baydar Bilgihan, yasa dışı bahis kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi.