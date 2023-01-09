Burdur’da antika kilim, maddi değeri olan bakır materyalleri ve bir kuruma ait içerisinde yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalan hırsızlar yakalandı.

Burdur’da antika kilim, maddi değeri olan bakır materyalleri ve bir kuruma ait içerisinde yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalan hırsızlar yakalandı.

İlk olay, 2 Ocak günü Yenice Mahalle Kuyulu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet içerisinden 1 adet antika kilim, maddi değeri olan bakır materyaller (kazan, sini, kap) çalındı. Bir gün sonra ise Konak Mahallesi Halk Pazar Caddesi üzerinde bulunan fırından bir kuruma ait içerisinde para bulunan yardım kutusu çalındı.

Vatandaşların şikayeti ile harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada ilk olayı gerçekleştiren şahsın H.K. olduğu, ikinci olayı gerçekleştiren kişinin ise İ.Ö. olduğu tespit edildi. Her iki şahıs da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan H.K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İ.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.