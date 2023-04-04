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Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü İ.S. kontrol için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, Burdur-Fethiye karayolu Çendik köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. İ.S. (59) yönetimindeki 20 U 8756 plakalı akaryakıt tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

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