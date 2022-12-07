Burdur’da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları olaylarına ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Burdur’da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları olaylarına ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Bucak ilçesinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda, 2 Aralık’ta olayın şüphelileri Y.D., B.S., K.S.Ö., R.K., Y.Ö. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve göstermiş oldukları yerlerde yapılan aramalarda 8 adet farklı marka ve modellerde motosiklet, 6 adet elektrikli bisiklet, parçalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde çok sayıda motosiklet parçası, elektrikli bisiklet aküsü ve parçaları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin çalmış olduğu malzemeleri sattıkları tespit edilen U.D., S.A., A.A. isimli şahıslar hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden Y.D., B.S., K.S.Ö. ve R.K. tutuklanırken, Y.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bulunan çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletler sahiplerine teslim edildi.