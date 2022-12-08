Burdur’da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Bölgesel Üye Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Burdur’da 2021 yılında 253 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini 2022 Kasım ayına kadar olan bölümde ise 222 milyon dolara ulaştıklarını söyledi.

Burdur’da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Bölgesel Üye Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Burdur’da 2021 yılında 253 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini 2022 Kasım ayına kadar olan bölümde ise 222 milyon dolara ulaştıklarını söyledi.

Covid sebebiyle çok zor günler geçirdiklerini, bu sürede özellikle konteyner krizi olsun, ürünlerimizin yurt dışına ihracatında çok zorluklar yaşadıklarını söyleyen Mirzaoğlu, "Bunu el birliği ile aştık. 2021 yılında ise ister istemez konteyner krizinin devam ettiğini gördük. Yine el birliği ile ihracatımızı arttırabilmek için büyük çaba sarf ettik. Neticesinde de 2021 yılı itibarı ile ciddi rakamlara ulaştık. 2022 yılı geldiğinde de olabildiğince yüksek seviyelerde ihracat artışlarıyla başladığımız fakat dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda maalesef ivmemizde bir azalış gerçekleşti. Özellikle 2022 yılının son çeyreğinde yani Ağustos ayından sonra ihracatta ciddi bir yavaşlama, özellikle kasım ayına geldiğimizde de geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyelerdeki rakamlara ulaştık. 2023 yılında gerek uzmanların gerekse bizlerin yaptığı araştırmalar neticesinde maalesef dünyada ciddi bir resesyon beklentisi söz konusu. Özellikle 2023 yılının ilk 6-7 aylık döneminde dünyada yaşanacak bu daralmada, ülkemiz zaten ciddi bir türbülanstan geçti. Burada başarılı sonuçlar elde ettik. Fakat dünyada ki daralmadan ilk önce ve en fazla etkilenecek sektör olarak ihracat sektörü karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de gerek ülkemiz gerek ise birliğimiz özellikle bir önceki yılda yaşadığımız en azından rakamları tutturmayı hedefliyoruz. Bu rakamları düşürmemek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bir önceki yıl yaklaşık 2000’e yakın ihracatçı ile ihracat gerçekleştirirken son bir yılda 800’e yaklaşan fiili ihracatçı ilave edildiğini söyleyen Mirzaoğlu, "Bu da demek oluyor ki aslında ihracatçı sayımız yüzde 40’ın üzerinde artmış durumda. Fakat buna rağmen sayılarımız arttığı halde ihracatımız maalesef aynı noktalarda devam ediyor. Burdur özelinde bakacak olursak, 2021 yılında 253 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. Kasım sonu itibarıyla ise 222 milyon dolarlık bir ihracatla karşı karşıyayız. Bir önceki yıla göre bir düşüş söz konusu. Burada da özellikle Burdur özelinde öne çıkan sektörlerimiz, maden sektörü, çimento ve hemen ardından da savunma sanayi geliyor. Daha az çaplı olarak da tarım makineleri ve diğer makine ekipmanları ihracatı geliyor. Özellikle maden sektöründe de mermer sektörü ön planda. Mermer sektöründe Çin’de yaşanan düşüşler neticesinde Çin’in kendi iç problemlerin öne sürerek ithalatı kısmasından dolayı maalesef yüzde 50’nin üzerine varan ihracatımızda Burdur özelinde düşüşler yaşadık. Buna rağmen diğer sektörlerin desteğiyle ve mermercilerimizin farklı ülkelerde ki mücadelesi sonucunda rakamlarımızı belli bir seviyede tutmayı başardık. Bununla ilgili de birlik olarak bizler ülkemizin hedefleri doğrultusunda yaklaşık 3600 kilometrelik ihracat sınırlarımızı biraz daha uzaklara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Maden, çimento, savunma sanayi ihracatta ilk üç sektörü oluşturuyor

Burdur’da, maden, çimento, savunma sanayi ihracatta ilk üç sektörü oluşturduğunu hatırlatan Mirzaoğlu, "Fakat makine ve aksamları olarak da ciddi atılımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle tarımda belki ihracat rakamları anlamında ihracata yansıyan rakamlar görülmüyor fakat bir yıl önce sayın valimizi ziyaretimizde desteklerini hiç esirgemeden bize özellikle Söğüt ve Gölhisar bölgelerinde ciddi destekler verdi. Bu alanda üretimi çok arttırdık. Üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Rakamların Burdur’a yansımasını göremiyoruz. Çünkü ihracatlar farklı şehirlerimizden özellikle Antalya’dan gerçekleştiği için Antalya rakamlarında gözükmekte” açıklamasında bulundu.

Vali Arslantaş: "Tek okun kırılması kolay, bir sadak okun kırılmasının güç"

Toplantıda konuşma yapan Vali Ali Arslantaş ise konuşmasında, “Kapital güç ne denli yüksek olursa olsun markalaşmamış şirketlerin hizmet vermiş olduğu sektörde başarılı olma ihtimalleri yoktur. Mesele bir de küresel ölçekte ticaret yapmak olunca markalaşmanın önemi kat be kat artmaktadır. Ticaret ekonominin kalbidir ve ticarette dönüşüme ayak uyduramayan, yeni üretim, istihdam, yatırım ve pazarlama usullerine entegre olamayan ulusların ekonomileri, iktisadi anaforlar içinde yok olmaya mahkumdur" dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve benzeri teşkilatlanmalar atalar sözüne gösterilen ihtimamın nişaneleri olduğunu kaydeden Vali Arslantaş, "Tek okun kırılmasının kolay, bir sadak okun kırılmasının güç olduğunu idrak etmiş yiğitlerin bir araya gelmesinden doğan kuvvetle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüneceği muhakkaktır. 27 sektörde 10.650 üye sayısına ulaşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 3 bin aktif ihracat gerçekleştiren üye sayısıyla bölgemizin yüz akı teşekküllerinden biridir. Yaş meyve ve sebze, maden ve metal, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler, demir ve demir dışı metalleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Rusya, Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç başarısı gösteren müteşebbislerimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2021 yılında Batı Akdeniz Bölgesinde (Isparta-Burdur-Antalya) ihracat sıralamasında dereceye giren Burdur firmalarına Burdur Valisi Ali Arslantaş ve BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu tarafından ödülleri verildi.

Toplantıya, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı P. Komd. Albay Yavuz Çankaya, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve iş insanları katıldı.