Burdur’da afet eylem planı çerçevesinde 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruluyor.

Türkiye’de yaşanan depremlerden sonra harekete geçen Burdur Belediyesi kentte afetlere yönelik önlem planları çerçevesinde Burdur İtfaiyesi öncülüğünde 200 kişilik arama kurtarma ekibi kurma kararı aldı. Deprem, sel gibi her türlü doğal afet ile mücadele edebilecek bu ekip, afet uzmanı akademisyenler ve Burdur İtfaiyesi tarafından eğitilecek.

Ülke içerisinde meydana gelecek herhangi bir afet durumunda haber beklemeksizin araç, malzeme ve ekipmanı ile bölgeye hareket edebilecek şekilde hazır hale getirilecek bu ekip afet bölgesinde en kısa sürede arama kurtarma faaliyetlerini yürütebilecek.

BAK-15 (Burdur Arama Kurtarma) ismini kullanacak bu ekip 20-45 yaş arasında gönüllülerden oluşacak. MAKÜ Konferans Salonu’nda bugün gerçekleştirilen toplantıda BAK-15 için ilk adım atılarak arama kurtarma timine katılmak isteyen gönüllülerin başvuruları alındı ve afet yönetimi hakkında bilgilendirme yapıldı.