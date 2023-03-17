Burdur’da 2 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Türkel, Burdur’un Bucak ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Mart Perşembe günü saat 21.00 sularında Burdur’un Bucak ilçesi, Çamlık Sahil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Isparta’dan Antalya istikametine gitmekte olan ve henüz plakası bilinmeyen bir aracın Ramazan Türkel’e (58) çarpması sonucunda meydana geldi. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Türkel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan Bucak İlçe Jandarma timleri, titizlikle yürüttüğü çalışma sonrasında ilk incelemede kimliği belirlenemeyen vatandaşın kayıp olarak aranan Ramazan Türkel olduğunu tespit etti.

Burdur’da kayıp olarak aranıyordu

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Türkel, tedavi amaçlı Burdur Devlet Hastanesine gitmek için evinden ayrıldı. Dün saat 14.30 sularında hastane binasından ayrılan Türkel’den bir daha haber alınamadı. Türkel’in kaybolmasının ardından yakınları tarafından emniyet birimlerine bilgi verilirken, ekipler her yerde arama çalışması başlatmıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan Türkel’in cenazesi önce Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Ramazan Türkel’e çarpan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.