Burdur’da eğitim gören 15 bin 78 öğrenciye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz yemek hizmeti sunulacak

Burdur’da eğitim gören 15 bin 78 öğrenciye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz yemek hizmeti sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde 5 Milyon öğrenciye okullarda ücretsiz yemek hizmeti verileceği açıklandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okullarına taşımalı olarak giden ve okul öncesi eğitimi alan bütün öğrenciler bu hizmetten yararlanmış olacak.

Burdur genelinde ise 15 bin 78 öğrenci bu hizmetten faydalanabilecek. Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak öğrencilerin 9305 i taşımalı olarak okullarına giden öğrencilerden oluşuyor. Geriye kalan 5 bin 773 öğrenci ise okul öncesi eğitimi gören öğrencilerden oluşmakta. Haftanın 5 günü verilecek yemekler okul mutfağı var ise okul mutfağında, kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için ise beslenme hizmetinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacak.