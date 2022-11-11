Burdur’da ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ projesi çerçevesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Burdur’da ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ projesi çerçevesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde “Türkiye Yüzyılına Nefes” teması ile fidan dikimi yapıldı. Burdur’da da 12 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bal ormanı oluşturmak için fidan dikildi.

Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, 81 ilde bin 23 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapıldığını belirterek, "Burdur’da da il merkezi ve ilçelerimizde 11 ayrı lokasyonda toplam 12 bin 500 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. Ormanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonun önlenmesi, sağlıklı ve kaliteli bal üretiminin en üst düzeyde olması için arıcılık sektörüne Orman Genel Müdürlüğü tarafından ORKÖY ferdi kredileri verilerek ve bal ormanları kurularak destek verilmektedir. Türkiye Yüzyılına Nefes etkinliği çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde bal ormanı kurulacaktır. Toplam 10 hektar alanda alıç, yabani erik, kadın tuzluğu, kuşburnu, ahlat türlerinin korunarak makineli toprak hazırlıkları yapılmıştır. Bunun yanında bu alana sahanın 1 hektarı tören esnasında, geri kalanı da ilerleyen süreçlerde akasya, kekik, zufa, katırtırnağı, iğde, ıhlamur, badem, yabani elma, geyik elması, mazı, ardıç, erguvan, zerdali, kuş kirazı, mahlep, biberiye, kestane, atkestanesi, dut, akça ağaç, türleri gibi 20 çeşit bal üretimine katkısı olan türler kullanarak fidan dikilecektir. Böylece MAKÜ çiftliğinde bulunan ve yöreye yakın mevkilerde konaklayan arıların üretim mevsimi boyunca çiçek açan çeşitli türlerden nektar ve polen alarak kaliteli ve bol miktarda bal üretimi yapması sağlanacaktır. İlimizde bugün vatandaşlarımıza 20 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapılacaktır” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Burdur Valisi Ali Arslantaş, protokol üyeleri, jandarma ve emniyet mensupları öğrencilerle birlikte bal ormanına fidan dikti.