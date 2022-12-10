Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü içerisinde yeni yapılan yurdun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü içerisinde yeni yapılan yurdun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

1900 kişilik yurt Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kurdele kesilerek açıldı. Açılışa gelen Bakan Kasapoğlu öğrenciler tarafından çiçekler ve hediyelerle karşılandı.

Açılışta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “Kampüs içerinde yer alan yurtlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 1900 kişi kapasiteli öncelikle üniversite öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yurt konusunda ki vizyonumuz, bu anlamda ki çabalarımız başarı ile ilerliyor. Biz bu hafta 5000 kişinin üzerinde kapasiteli yurdu ülkemize kazandırdık Bu bir gurur tablosudur. Gençlerimiz böyle güzel ortamlarda hem okullarını okuyorlar, hem buraları ikinci üniversite olarak değerlendiriyorlar. Burada birbirlerini tanıyarak, kardeşlik iklimini güçlendirerek daha güçlü, daha aydınlık yarınlara yürüyorlar. Bizler de gençlerimiz için yurtlarımızda ki imkanları güçlendirerek, kapasitemizi arttırıyoruz. Bu yıl 850 bin kapasitenin üzerine çıktık. 800 den fazla yurt hizmetlerimizi yine gençlerimizle birlikte tıpkı şu anda olduğu gibi beraber devam ettireceğiz“ dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Kasapoğlu öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek yurdun açılışını yaptı. Daha sonra yurdu gezen Kasapoğlu öğrencilerle fotoğraf çektirip sohbet etti.