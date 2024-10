Burdur’da İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan, “Burdur İl Afet Risk Planı çerçevesinde belirlenen kısa, orta ve uzun dönemde olmak üzere 86 eylemi bulunmakta ve bu eylemleri gerçekleştirecek 26 kurum ve kuruluş yer almaktadır" dedi.

"Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri çerçevesinde AFAD Başkanlığı koordinesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulları tüm üyeleri ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleşen VKS toplantısına katılan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan toplantı sonrasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Burdur Valiliği’nde gerçekleştirilen açıklamada Vali Bilgihan toplantı öncesinde İl Değerlendirme Kurulu Üyeleri ile Burdur’un Risk Azaltma Planı eylemlerinde yapılan çalışmalar üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İl Afet Risk Azaltma Planı hakkında bilgi veren Vali Bilgihan, “İRAP, ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan önce yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. Kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir yol haritasıdır. İRAP, sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilen bir belge olmamasının yanında, herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken önemli bir plandır" dedi.

"Burdur’un afet risklerini değerlendirip ona göre hazırlık yapıyoruz"

Her ilin kendine has dinamikleri ve afet risklerinin olduğunu dile getiren Vali Bilgihan, bu yüzden her ilin kendisine ait öncelikli tehlikelerini, risklerini ve risk azaltma eylemlerini ortaya koymasının önemli olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yetkililerinin katılımıyla çalıştaylar yapılmış, İlimizde yaşanabilecek afetlerden kaynaklı zararları en aza indirmek için eylem planları ile sorumlu kurumlar belirlenmiştir. Hazırlanan Burdur İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kısa, orta ve uzun dönemde yapılacak eylemleri içermektedir. Burdur İl Afet Risk Azaltma planı ile ilgili olarak planda belirlenen eylemlerin sorumlu kurumlar tarafından yapılmasının denetlenmesi amacıyla, İrap İzleme ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen eylemlerin bilgilerinin işlenmesi için AFAD Başkanlığımız tarafından İrap İzleme ve Değerlendirme Sistemi kullanıma açılmıştır" şeklinde konuştu.

"İRAP planının amacı yara sarmak yerine yara almamaktır"

Burdur İl Afet Risk Planı çerçevesinde belirlenen kısa, orta ve uzun dönemde olmak üzere 86 eylemi bulunduğunu açıklayan Vali Bilgihan, "Bu eylemleri gerçekleştirecek İlimiz genelinde 26 kurum ve kuruluş yer almaktadır. Sorumlu kurum ve kuruluşlarımız eylemleri gerçekleştirdikçe dönemsel olarak İRAP İzleme ve Değerlendirme Sistemine veri girişleri yapılmaktadır. Düzenli olarak yapılan İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları, planda yer alan eylemler tamamlanana kadar devam edecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, İlimizin karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özet olarak İRAP planının amacı yara sarmak yerine yara almamaktır" dedi.