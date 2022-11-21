Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Kestel-Keçili-Yüreğil köy grup yolunda devam eden BSK (Beton Asfalt Sıcak Karışımı) sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Kestel-Keçili-Yüreğil köy grup yolunda devam eden BSK (Beton Asfalt Sıcak Karışımı) sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

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İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık’ın eşlik ettiği incelemede, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Arslantaş, ” 2,3 kilometresi tamamlanan program çerçevesinde 8 km sıcak asfalt yapılacak köy grup yolunu kullanacak tüm köylerimiz ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.