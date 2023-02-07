Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplantı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda geniş katılımla gerçekleşen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Vali Arslantaş, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 3 maaşını bağışladı. Vali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada, “Kelimelerle ifade edilebilecek bir durumda değiliz. Hepimiz sabah uyandığımızda evimizdeydik. Kaloriferlerimiz, sobamız yanıyordu. Ancak enkazın içerisinde bekleyen maalesef sayısının ne kadar olduğunu bilmediğimiz fakat yıkılan ev sayılarından hesap edince içimizin ürperdiği, bir canın bile kurtarılması için insanların çırpınışlarını görünce kelimelerin boğazımıza düğümlendiği bir noktadayız. Sadece oturup izlemek, olduğumuz yerden kahrolmanın ötesinde ne yapabileceğimizi konuşmak üzere bir aradayız. Burdur’da olup da ben buradayım diyen herkes burada. Bazı arkadaşlarımız arayıp özürlerini bildirdiler. Bize ne gerekiyorsa dediler. Onları paylaşacağım. Ancak çaresiz hissetmeden, çaresiz olduğumuz durumda çarenin biz olduğunu bilerek, Burdur olarak ne yapacağımızı konuşacağız. Durumumuzu, yöntemimizi hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Toplantıda oda başkanları, STK temsilcileri, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Konuşmaların ardından Vali Arslantaş’tan söz alan katılımcılar deprem bölgesine yapacakları desteklerini aktarıp fikirlerini sundular.

Vali Arslantaş, “Azdan az verdik, çoktan çok verdik, Allah hepinizden razı olsun. Buradan çıkınca müdürlerim kendi personelleriyle ayni, nakdi ne toplayabilirlerse, ayrıca sivil toplum kuruluşu başkanlarımız dokunmadık yürek bırakmayarak, kendi üyelerine ulaşacaklar. Burada topladığımızın çok daha ötesinde birliktelik sergileyeceğimize eminim. Gün birlik beraberlik zamanı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Ayağınızı yüreğinize sağlık, ya Allah Bismillah” dedi.