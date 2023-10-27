Burdur’da Organize Sanayi Sitesi Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur-Isparta Karayolu Organize Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan Gökçe T. idaresindeki 15 ABG 689 plakalı otomobil ile Mehmet B. idaresindeki 32 PS 131 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gökçe T. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak refüje savruldu, Mehmet B.’nin otomobilinin ise ön sol tekerleği koparak yola fırladı. Kaza sonucu Gökçe T. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökçe T., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Öte yandan Gökçe T.’nin Isparta’da özel bir hastanede doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.