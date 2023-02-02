Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanın 3 ayrı bölgesinde aynı anda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanın 3 ayrı bölgesinde aynı anda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 18.30 saatlerinde merkeze bağlı Çendik köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur Gölü’nün kenarında bulunan sazlık alanın 3 ayrı yerinden dumanlar yükseldi. Dumanı gören muhtarın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri arazinin yapısından dolayı ilerleyemeyince araçlarını bırakıp yangına kürekle müdahale etti. İtfaiye araçlarının ilerleyememesinden dolayı bölgeye orman arazözleri sevk edildi. Arazözlerin kısa sürede bölgeye gelmesiyle yangın söndürüldü.

“Çobanlar tarafından yakılıyor”

Çendik köyü muhtarı İsmet Vanlıoğlu, “Her yıl böyle yangınlarla karşılaşıyoruz. Büyük bir ihtimalle çobanların yaptığı bir iş gibi geliyor bana. Bunlar önümüzdeki yıl da otların daha yeşil ve ortalığın daha temiz olması için yakıyorlar zannediyorum. Burada büyükbaş hayvan da otlatılıyor küçükbaş hayvanda otlatılıyor.” dedi. Yangının durumu hakkında da bilgi veren muhtar Vanlıoğlu, “Suludere köy muhtarı yangını görüp ihbarda bulundu. Ben de mıntıka bizim olduğu için hemen buraya kadar geldim. Şu anda herhangi bir tehlikeli durum yok. Gölün kenarında zaten. Hem itfaiye hem orman ekipleri sağ olsun müdahale ediyorlar. Araziden dolayı giremiyor arkadaşlar elleriyle söndürmeye çalışıyorlar.” diye konuştu.

Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.