Burdur Gölü’nde oluşturulacak Doğa Eğitimi ve Ziyaretçi Merkezi’nin protokolü valilik tarafından imzalanarak yürürlüğe sokuldu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Burdur Gölü Doğa Eğitimi ve Ziyaretçi Merkezi" Eğitim ve İşbirliği Protokolünün imzaları Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın makamında atıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde oluşturulacak "Doğa Eğitimi ve Ziyaretçi Merkezi" ile Burdur başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Türkiye’nin doğası, korunan alanları, sulak alanları, biyolojik çeşitliliği, kültürü hakkında, Burdur ve çevre illerden ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin ilgi çekici ve merak uyandırıcı eğitim ortamlarında eğitim alması ve bunun yanı sıra farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre yerel halk dahil olmak üzere farklı kesimlere yönelik örgün eğitim, bilgilendirilme ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin de yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol imza programına taraflar olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mahmut Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve ilgili Şube Müdürleri katıldı.