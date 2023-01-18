Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Ocak tarihleri arasında yapılan genel asayiş çalışmalarında 68 kişiye adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Ocak tarihleri arasında yapılan genel asayiş çalışmalarında 68 kişiye adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; 7 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet muşta/kılıç, 3 adet tabanca ele geçirildi ve 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 7 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak tespit edilen 9 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 53 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen 44 şahıs tutuklandı, 9 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan; hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, dolandırıcılık-hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.