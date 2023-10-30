Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Perşembe günü il merkezinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada 559,01 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Y.Ö. ve R.E. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçu çerçevesinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.