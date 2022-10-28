Burdur’da Narkotik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

Burdur’da Narkotik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 12-24 Ekim tarihleri arasında 16 olayla ilgili 22 kişiye işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 54,61 gram metamfetamin, 128,53 gram eroin, 11,77 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.