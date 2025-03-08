Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislerle hazırladığı özel bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şuna inanmak lâzımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözüne yer verildi. Ayrıca, gece gündüz fedakârca görev yapan kadın polisler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı video, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.